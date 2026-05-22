Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası sevinci. "Bugün başardık"
22.05.2026 23:52
Trabzonsporlu futbolcuların sevinci ve teknik direktör Fatih Tekke.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
İşte Tekke'nin sözleri:
“ALLAH'a ŞÜKÜR”
"İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Allah'a şükür. Allah'a hamd olsun."
“BU KADRO DEĞERLİ ŞEYLER YAPTI”
"Bu sene tüm her şeyiyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı."
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç öncesi bir araya geldi.
“KARİYERİMDE ÇOK KUPA VAR AMA HOCA OLARAK BU İLK”
"Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamd olsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk."
“HİKAYEYİ TAMAMLADIK”
"Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık."