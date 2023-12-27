Fatih Terim Atina'ya uçtu: Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşma sağladı.

1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Terim, Atina'ya uçtu.

Havaalanında konuşan Terim, "Söyleyeceğimiz şeyler olacak ama şimdi değil. Hepinizi seviyorum." dedi.

Terim'in bugün takımıyla ilk idmanına çıkması bekleniyor.

EKİBİNDEKİ İSİMLER

Terim'in teknik ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş de yer alacak.



Terim'in ekibinde Ateş'in yanı sıra Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak.

Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.

