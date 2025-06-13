Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Suudi Arabistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Galatasaray’da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Al-Shabab yönetimi Lemina ile görüşmeler yaptı.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİYDİ



Al-Shabab'ın yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istediği aktarılırken devre arasında da Lemina'ya talip olduğu bilgisi hatırlatıldı.



Galatasaray'a transfer olduktan sonra Okan Buruk'un değişilmez ismi haline gelen Lemina, sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkmış ve 1 gol 2 asistlik katkı yapmıştı.