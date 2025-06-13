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Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını transfer listesine ekledi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Suudi Arabistan'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Galatasaray’da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Al-Shabab yönetimi Lemina ile görüşmeler yaptı.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİYDİ

Al-Shabab'ın yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istediği aktarılırken devre arasında da Lemina'ya talip olduğu bilgisi hatırlatıldı.

Galatasaray'a olduktan sonra Okan Buruk'un değişilmez ismi haline gelen Lemina, sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkmış ve 1 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 

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