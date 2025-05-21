Fatih Terim kulübede çılgına döndü: O anlar ekrana yansıdı

Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında şampiyon Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu.



Takımı 34 dakikada 2 farkla geriye düşen Terim çılgına döndü. Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Terim'in o anları kameralara yansıdı.



Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.



Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılması beklenen Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 22 maçta 1.68'lik puan ortalaması elde etmişti.

Terim takımda kalıp kalmayacağının sezon sonu netlik kazanacağını açıklamıştı.

TERİM'İN ÖFKELENDİĞİ O ANLAR