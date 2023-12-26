Fatih Terim Panathinaikos'a gidiyor

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.



Yunan ekibi, deneyimli çalıştırıcıyla görüşmelere başladı.

YARIN GİDİYOR

Panathinaikos ile prensip anlaşmasına varan tecrübeli teknik direktörün, sözleşme imzalamak için yarın Atina'ya gitmesi bekleniyor.

Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

3 KEZ DERBİYE ÇIKABİLİR



Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.



Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.



Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.