Fatih Terim son dakika golüyle çıldırdı: Taktik anlatırken futbolcusundan sulu şaka
Teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yeni takımı Al Shabab geriden gelerek evinde Al-Riyadh'ı son dakika golüyle yendi. Terim'in galibiyet golüne verdiği tepki Arabistan'da gündem oldu. Son dakika golünü atan Hamdallah'ın kenara geldiği ve Terim'in taktik anlattığı sırada yüzüne su fırlatması da kameralara yansıdı. İşte ayrıntılar ve gündem olan görüntüler...
Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Golün ardından Terim ve teknik ekibi büyük sevinç yaşadı. Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.
FUTBOLCUSUNDAN SULU ŞAKA
Son dakika golünü atan Hamdallah'ın Terim'e yaptığı ve kameralara yansıyan 'sulu' şaka da ülkede gündem oldu.
Kulübede Terim'den direktif alan deneyimli oyuncu, elindeki pet şişedeki suyu, tecrübeli teknik adamın yüzüne fırlattı. Kısa süreli şok yaşayan Terim sonrasında futbolcusuna gülümseyerek sırtına vurdu.
FUTBOLCUSU YÜZÜNE SU FIRLATTI
🎥 عبدالرزاق حمد الله مع المدرب فاتح تريم 😂😂😂😂#الشباب#الشباب_الرياض pic.twitter.com/OQgzQN5z8S— بيت الشباب (@baytalshabab) January 15, 2025
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