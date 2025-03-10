Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı: Onların hakkı
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta rakibini 2-1 mağlup etti ve hata yapmadı.
Puanını 68'e yükselten ve maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkaran sarı - kırmızılılar için teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi.
"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HAKKI"
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın başında görev yapan Terim, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray özlenmez mi? Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." ifadelerini kullandı.
"YERLİ YA DA YABANCI FARK ETMEZ"
Öte yandan yabancı hakem tartışmalarıla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Hakem ya iyidir ya değildir, yabancı veya yerli fark etmez" dedi.
Ayrıca Fatih Terim'in açıklamalarının tamamının pazartesi günü yayınlanacağı belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Fatih Terim
- Galatasaray
- Al Shabab
- Fenerbahçe