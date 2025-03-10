Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı: Onların hakkı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta rakibini 2-1 mağlup etti ve hata yapmadı.



Puanını 68'e yükselten ve maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkaran sarı - kırmızılılar için teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi.

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HAKKI"



Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın başında görev yapan Terim, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray özlenmez mi? Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." ifadelerini kullandı.

