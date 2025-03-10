NTV.COM.TR

Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı: Onların hakkı

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı: Onların hakkı

Trendyol 'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor deplasmanına çıkan , 1-0 öne geçtiği maçta rakibini 2-1 mağlup etti ve hata yapmadı.

Puanını 68'e yükselten ve maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkaran sarı - kırmızılılar için teknik direktör 'den açıklama geldi.

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HAKKI"

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın başında görev yapan Terim, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray özlenmez mi? Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı: Onların hakkı - 1

"YERLİ YA DA YABANCI FARK ETMEZ"

Öte yandan yabancı hakem tartışmalarıla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Hakem ya iyidir ya değildir, yabancı veya yerli fark etmez" dedi.

Ayrıca 'in açıklamalarının tamamının pazartesi günü yayınlanacağı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...