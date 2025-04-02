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Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, kupa maçında Al İttihad'a yenildi. Uzatma dakikaları içinde l arda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi

Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken 'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

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