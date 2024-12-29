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Fatih Terim yeni takımına imzayı attı

Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile sözleşme imzaladı.

Fatih Terim yeni takımına imzayı attı

ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü 'i getirdi.

Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.

YENİ TAKIMINDA NE KADAR KAZANACAK? 

Körfez ekibinden 1 milyon 750 bin dolar kazanacak Türk çalıştırıcı, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta.

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak 71 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

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