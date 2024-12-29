Fatih Terim yeni takımına imzayı attı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'i getirdi.

Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.



YENİ TAKIMINDA NE KADAR KAZANACAK?

Körfez ekibinden 1 milyon 750 bin dolar kazanacak Türk çalıştırıcı, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta.



Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak 71 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

