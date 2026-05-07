Fatih Terim'den Arda Turan'a övgü. "Çok büyük işler yapacak"

Fatih Terim , Arda Turan 'ı desteklemek için Crystal Palace - Shakhtar maçını izlemeye İngiltere'ye gitti.



72 yaşındaki Terim, Turan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Terim açıklmasında şu ifadeleri kullandı:



"Arda'ya destek olmak için geldik, yaptığı işleri dikkatle takip etmek lazım. Kendine ait bir oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Şartlar ne olursa olsun, kazansa da kaybetse de Avrupa’da çok önemli bir iş yaptı. Belki ileride çok büyük başarılar elde ettiğinde, bugünkü başarısı sıradan kalabilir.



Küçüklüğünden beri tanıdığım Arda, artık meslektaşım. Arda'nın önü açık. Çok büyük işler yapabilecek bir teknik adam."