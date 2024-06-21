Fatih Terim'den dikkat çeken Arda Güler iddiası: "İlk ben söylemiş olayım"

Fatih Terim, Türkiye-Portekiz maçı öncesi Portekiz basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

Terim, milli takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için dikkat çeken ifadeler kullandı.



Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu aktaran Fatih Terim, "Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim." dedi.



Arda Güler'in her zaman oynamak istediğini ifade eden Terim, "Doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouameni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici." diye konuştu.