Fatih Terim'den EURO 2024 değerlendirmesi: Yarı finali değil, finali kaybettik

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadeleyi Ay-yıldızlı ekip 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol Takımı'nın golünü 35. dakikada Samet Akaydın buldu.
Hollanda'nın golleri 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada kendi kalesine Mert Müldür'den geldi.
Fatih Terim, karşılaşma sonrasında BeIN Sports'ta karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İKİNCİ YARININ BAŞINDA GERİYE YASLANDIK"
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü sözlerine şöyle başladı:
"İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Şimdi böyle bir anda Hollanda’nın baskısından kurtulamazsınız."
"EN RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇ BUYDU"
Fatih Terim, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu. Çok çabuk şut ve pas pozisyonları yarattık. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Başarılı olamazsınız. Takımımızın gerçekten çok önemli bir ofansif gücü var. Dolayısıyla bizim için çok yazık oldu."
"TÜRKİYE YARI FİNALİ DEĞİL FİNALİ KAYBETTİ"
Terim, millilerin bu sonuçla finali de kaybettiğini söyledi:
"Ben Türkiye'nin sadece yarı finali değil, finali de kaybettiğini söyleyebilirim. İngiltere’nin de bizim oyunumuz karşısında çokta fazla şansı olacağını düşünmeyen biriyim."
"HOLLANDA'YI BİR DAHA BÖYLE BULAMAZSINIZ"
Fatih Terim, sözlerini şu şekilde noktaladı:
Hollanda'yı bir daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, topun arkasına geçerek on kişi rakibinin gelmesini bekleyen bir şekilde bulamazsınız. İkinci yarı onlar değişikliklerle oyunu değiştirdi ama bizde bir şeyler değişmedi. Son 10 dakikaya skor dezavantajıyla girdik 4-2-3-1’e döndük. Kerem girdi, Okay girdi. Kenan’la Salih çıktı ama Hollanda’nın tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncularını devreye sokmasını maalesef önleyemedi.
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