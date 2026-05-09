Fatih Terim'den Okan Buruk övgüsü: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Galatasaray 'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim , kalbinin sarı-kırmızılı takımla birlikte olduğunu ve şampiyon olmaları halinde Hesap.com Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk 'u arayacağını söyledi.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Milwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KALBİM ONLARLA BERABER"

Terim, Galatasaray'ın ligde bugün Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber." diye konuştu.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR"

Deneyimli teknik adam, 1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste dört şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'U ÇOK BAŞARILI BULUYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına da değinen Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak dördüncü şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir." şeklinde görüş belirtti.