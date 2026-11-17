Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı. "Alışkın değilim, benim işim kupa kazanmak"
17.11.2026 14:28
Organizasyonda teknik direktör Fatih Terim'e özel ilgi gösterildi.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, katıldığı özel bir gecede dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir organizasyona katıldı.
Galatasaray USA Derneği'nin New Jersey'de düzenlediği geleneksel balo programına katılan Terim, şampiyonluk mesajı verdi.
Konuşma yapan Fatih Terim, "Şampiyonluk gecelerine çok fazla giden biri değilim. Ben sadece kupaları kazanmakla mükellefim." dedi.
Ayrıca Kıbrıs hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in sözleri, salonda alkışlarla karşılandı.
73 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
Fatih Terim'in konuşması esprili bir şekilde devam etti.
CAMİALAR BİR ARAYA GELDİ
Gecede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarının aynı organizasyonda buluşması oldu. Fenerbahçe USA ve Beşiktaş USA derneklerinin başkanlarının da katıldığı balo, farklı kulüplere gönül veren Türk futbolseverleri bir araya getirdi.
Yoğun ilgi gören organizasyon, ABD'de yaşayan Türk toplumu arasındaki birlik ve dayanışmanın yanı sıra futbolun birleştirici gücünü de gözler önüne serdi.