Galatasaray ve A Milli Takım 'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim , Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir organizasyona katıldı.

Galatasaray USA Derneği'nin New Jersey'de düzenlediği geleneksel balo programına katılan Terim, şampiyonluk mesajı verdi.

Konuşma yapan Fatih Terim, "Şampiyonluk gecelerine çok fazla giden biri değilim. Ben sadece kupaları kazanmakla mükellefim." dedi.

Ayrıca Kıbrıs hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in sözleri, salonda alkışlarla karşılandı.

73 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.