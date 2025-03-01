Fatih Terim'den üst üste ikinci galibiyet

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti.



Bu skorla Terim böylece ligde ilk kez üst üste 2 maç kazandı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Shabab Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip, 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Al-Shwirekh'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 39 puanla 6. yer aldı.



Damac ise 24 puanla 13. sırada kaldı.