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Fatih Terim'den üst üste ikinci galibiyet

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab Damac'ı 2-0 mağlup etti. Bu skorla Terim böylece ligde ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Fatih Terim'den üst üste ikinci galibiyet

Teknik direktörlüğünü 'in yaptığı Al Shabab, Pro Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti.

Bu skorla Terim böylece ligde ilk kez üst üste 2 kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Shabab Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip, 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Al-Shwirekh'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 39 puanla 6. yer aldı.

Damac ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

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