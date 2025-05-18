Fatih Terim: Göğsümü gere gere izledim

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti.

Fatih Terim maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.



Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

