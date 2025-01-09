Fatih Terim'in ilk lig maçı: Al Ahli-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına Al Ahli karşısında çıkacak. Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor. Peki, Al Ahli-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçına çıkacak. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. İşte, Al Ahli-Al Shabab maçı hakkında bilgiler...
AL AHLİ-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.
Müsabaka, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
RAKİP TAKIMDA MİLLİ OYUNCU FORMA GİYİNİYOR
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.
TERİM'İN İKİNCİ RESMİ SINAVI
Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.
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