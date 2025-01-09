Fatih Terim'in ilk lig maçı: Al Ahli-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçına çıkacak. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. İşte, Al Ahli-Al Shabab maçı hakkında bilgiler...



AL AHLİ-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?



Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.



Müsabaka, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



RAKİP TAKIMDA MİLLİ OYUNCU FORMA GİYİNİYOR



Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.



TERİM'İN İKİNCİ RESMİ SINAVI



Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.



