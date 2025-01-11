Fatih Terim'in tepkisi Suudi Arabistan'da gündem oldu
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Shabab'ın maçın 48. dakikasında 3-0 geriye düşmesiyle beraber Suudi Arabistan rejisi Fatih Terim'in tepkisini saniyelerce ekranda tuttu. Deneyimli çalıştırıcının bu görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Terim, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab ile ilk lig maçına dün akşam Al Hilal karşısında çıktı.
Mücadelede milli oyuncu Merih Demiral de Al Hilal formasıyla sahadaydı.
TERİM'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Al Ahli 48. dakika itibarıyla 3-0 öne geçerken, Suudi Arabistan rejisi ekrana Fatih Terim'i getirdi.
Deneyimli çalıştırıcının tepkisi sosyal medyada gündem olurken, binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Al Shabab kariyerine Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha karşısında başlayan Terim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Ancak ilk lig maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.
Böylelikle Al Ahli puanını 26'ya yükseltirken, Al Shabab ise 23 puanda kaldı.
İşte Fatih Terim'in gündem olan tepkisi:
حزن مدرب الشباب pic.twitter.com/18G3RsPoNP— تغطيه (@Salman1413646) January 10, 2025
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