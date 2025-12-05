Fatih Terim'in yeni adresi milli takım mı olacak? Ekibinden açıklama geldi
05.12.2025 10:17
NTV - Haber Merkezi
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da görev alan Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörü olup olmayacağı sorusunu yardımcısı yanıtladı.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Al-Shabab'da Terim'in yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu bu idiaya açıklık getirdi. Hamzaoğlu, bu saatten sonra bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
"BİZİ ÖNERDİ SANIRIM"
Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, "Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum." dedi.
72 yaşındaki Terim, Al-Shabab'da 23 maça çıkmış ve 1.74'lük başarı ortalaması elde etmişti.
OKAN BURUK'U NASIL BULUYOR?
Terim, Galatasaray’ın mevcut teknik direktörü Okan Buruk hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.”