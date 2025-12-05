Fatih Terim'in yeni adresi milli takım mı olacak? Ekibinden açıklama geldi

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Al-Shabab'da Terim'in yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu bu idiaya açıklık getirdi. Hamzaoğlu, bu saatten sonra bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

"BİZİ ÖNERDİ SANIRIM"

Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, "Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum." dedi.