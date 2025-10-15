Fatih Terim'in yeni adresini "Çok büyük ihtimal" diyerek duyurdu: Akıllara 2008 geldi!

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'da görev yapan ve bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HASEK İLE YOLLAR AYRILDI



Çekya Futbol Federasyonu, son olarak Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Çekya basınında Hasek yerine en güçlü adayın Fatih Terim olacağı konuşulurken, Galatasaray'ın eski yöneticisi Cem Kınay konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

