Fatih Terim'in yeni adresini "Çok büyük ihtimal" diyerek duyurdu: Akıllara 2008 geldi!
Teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'da görev yapan ve bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
HASEK İLE YOLLAR AYRILDI
Çekya Futbol Federasyonu, son olarak Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Çekya basınında Hasek yerine en güçlü adayın Fatih Terim olacağı konuşulurken, Galatasaray'ın eski yöneticisi Cem Kınay konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
"ÇOK BÜYÜK İHTİMAL ÇEKYA'NIN YENİ HOCASI OLACAK"
Nedved faktörünün önemli olduğunu söyleyen Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al-Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak." dedi.
AKILLARA 2008 GELDİ
A Milli Takım, EURO 2008'de teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibi Çekya'yı 3-2 mağlup etmiş ve adını bir üst tura yazdırmıştı.
AL-SHABAB GRAFİĞİ
Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan 72 yaşındaki teknik adam; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması yakalamıştı.
