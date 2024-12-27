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Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Suudi Arabistan ekibi anlaşmayı gece yarısı açıkladı

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim'le anlaştıklarını açıkladı.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Suudi Arabistan ekibi anlaşmayı gece yarısı açıkladı

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki , kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Pro Lig ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. 

Anlaşmaya göre Terim 6 ay boyunca Al-Shabab'ı çalıştıracak.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Suudi Arabistan ekibi anlaşmayı gece yarısı açıkladı - 1

ekibi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, "Merhaba, İmparator" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.

71 yaşındaki Terim son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'ı çalıştırmıştı.

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