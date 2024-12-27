Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Suudi Arabistan ekibi anlaşmayı gece yarısı açıkladı
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim'le anlaştıklarını açıkladı.
Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Anlaşmaya göre Terim 6 ay boyunca Al-Shabab'ı çalıştıracak.
Suudi Arabistan ekibi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, "Merhaba, İmparator" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada yer alıyor.
71 yaşındaki Terim son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'ı çalıştırmıştı.
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