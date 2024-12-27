Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Suudi Arabistan ekibi anlaşmayı gece yarısı açıkladı

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.



Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.



Anlaşmaya göre Terim 6 ay boyunca Al-Shabab'ı çalıştıracak.