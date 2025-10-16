Fatih Terim'in yeni takımını ve çıkacağı ilk maçı duyurdular: "Temas kuruldu, açıklanacak"

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir görev yapmayan Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken haberler gündeme geldi.



Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verilirken, ekibin başına Fatih Terim'in geçeceği iddia edilmişti.



Çekya Milli Takımı'nın genel menajeri olan Pavel Nedved, düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktör seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ"



Nedved, "Mart ayında oynanacak play-off maçları için teknik direktörlük görevine kim getirilecek?" sorusuna "Şimdiden söylemeye hazır değilim. Kesinlikle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bunlar bizim için önemli maçlar. Henüz ikincilikten emin değiliz ve tüm sorumluluğumuzla yaklaşmalıyız. Kesinlikle son maçlardan daha iyi olacağız. Mümkün olan en kısa sürede bunu gerçekleştirmek istiyoruz çünkü 3 hafta içinde yeni bir milli takım kampımız olacak." cevabını verdi.