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Fatih Terim'in Yunanistan'a götüreceği 4 isim

Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan Fatih Terim'in ekibi de netleşiyor. Terim'in Yunan ekibine götüreceği teknik ve idari kadrodaki bazı isimler belli oldu.

Fatih Terim'in Yunanistan'a götüreceği 4 isim

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Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini resmen açıkladı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Terim, Yunan ekibinde 1.5 yıl görev yapacak.

NECATİ ATEŞ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Terim'in teknik ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş de yer alacak.

Tecrübeli hocanın idari kadrosunda ise Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen olacak.

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