Fatih Terim'in Yunanistan'a götüreceği 4 isim

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini resmen açıkladı.



Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Terim, Yunan ekibinde 1.5 yıl görev yapacak.



NECATİ ATEŞ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Terim'in teknik ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş de yer alacak.



Tecrübeli hocanın idari kadrosunda ise Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen olacak.

