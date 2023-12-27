Fatih Terim'in Yunanistan'a götüreceği 4 isim

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini resmen açıkladı.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Terim, Yunan ekibinde 1.5 yıl görev yapacak.
NECATİ ATEŞ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Terim'in teknik ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş de yer alacak.
Tecrübeli hocanın idari kadrosunda ise Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen olacak.
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