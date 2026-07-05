Favoriler sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek
05.07.2026 11:30
Anadolu Ajansı
Brezilya kupanın favroilerinden.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 3 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın oynanacak son 16 turu maçları şöyle:
5 Temmuz
23.00 Brezilya-Norveç (New Jersey Stadı)
6 Temmuz
03.00 Meksika-İngiltere (Mexico City Stadı)
22.00 Portekiz-İspanya (Dallas Stadı)
NTV
Dünya Kupası'nda final yolu