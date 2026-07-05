Favoriler sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 3 maç oynanacak.



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın oynanacak son 16 turu maçları şöyle:



5 Temmuz



23.00 Brezilya -Norveç (New Jersey Stadı)



6 Temmuz



03.00 Meksika-İngiltere (Mexico City Stadı)



22.00 Portekiz-İspanya (Dallas Stadı)