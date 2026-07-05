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Favoriler sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek

05.07.2026 11:30

Favoriler sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek
Anadolu Ajansı

Brezilya kupanın favroilerinden.

Batuhan Durmuş
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu 3 maçla devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 3 maç oynanacak.
 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın oynanacak son 16 turu maçları şöyle:

5 Temmuz

23.00 Brezilya-Norveç (New Jersey Stadı)

6 Temmuz 
 

03.00 Meksika-İngiltere (Mexico City Stadı)
 

22.00 Portekiz-İspanya (Dallas Stadı)

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