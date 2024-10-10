FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü maçına İngiliz devi Manchester United karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi ise İngiliz devi Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe- Manchester United maçı tarihi...
FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;
1. Hafta
26 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
2. Hafta
3 Ekim Perşembe
22.00 Twente - Fenerbahçe
3. Hafta
24 Ekim Perşembe
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
4. Hafta
7 Kasım Perşembe
23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe
5. Hafta
28 Kasım Perşembe
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe
6. Hafta
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
7. Hafta
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
8. Hafta
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
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