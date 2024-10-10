FB'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi ise İngiliz devi Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe- Manchester United maçı tarihi...



FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe-Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.



Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



Yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi şöyle;



1. Hafta



26 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise



2. Hafta



3 Ekim Perşembe

22.00 Twente - Fenerbahçe



3. Hafta



24 Ekim Perşembe

22.00 Fenerbahçe - Manchester United



4. Hafta



7 Kasım Perşembe

23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe



5. Hafta



28 Kasım Perşembe

23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe



6. Hafta



11 Aralık Çarşamba

18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao



7. Hafta



23 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Lyon



8. Hafta



30 Ocak Perşembe

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe