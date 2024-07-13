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FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına geri sayım: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına geri sayım: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano- maçına geri sayım başladı. ’nde ikinci ön eleme turundaki ilk maçlar yakın zaman içinde oynanacak. Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk maçını deplasmanda oynayacak. Öte yandan müsabakayı Portekiz Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. İşte, FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı hakkında bilgiler...

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak Lugano-Fenerbahçe mücadelesi, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak.

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