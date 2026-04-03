FBTV'ye saldırı, kulüpten açıklama. "İnşallah buradan sağ salim çıkarız"

Karşılaşmanın ardından ise "Kadın Futbol Takımımız, Kadınlar Süper Ligi’nde Yüksekova Spor ile Şemdinli İlçe Stadyumu’nda oynadığı ancak canlı yayın aracımız ve ekipmanlarımıza yapılan saldırı nedeniyle canlı yayınlayamadığımız maçı 1-0 kazandı." ifadelerinin yer aldığı açıklama yapıldı.

ŞANSAL: “İNŞALLAH BURDAN SAĞ SALİM ÇIKARIZ”

Fenerbahçe Yöneticisi Ufuk Şansal ise olaya dair, "İnşallah buradan sağ salim çıkarız. Başımıza bir şey gelmeden havalimanına kadar gidebiliriz. Tribünlerden Gökhan Hocamızın başına sert bir cisim atılması sonucu 5 dakika yerde kaldı. Tribünlerden sataşmalar devam ediyor. Biz İstanbul'da onları çok güzel ağırlamıştık. Maç sonunda neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yolda başımıza neler gelecek bilmiyoruz." şeklinde konuştu.