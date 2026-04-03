FBTV'ye saldırı, kulüpten açıklama. "İnşallah buradan sağ salim çıkarız"
03.04.2026 14:15
Son Güncelleme: 03.04.2026 15:40
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, kafasına isabet eden cisim sonrası yaralandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadınlar Süper Ligi'nde Yüksekova Spor ile oynanan maçta FBTV'ye saldırı gerçekleştiğini açıkladı.
Kadınlar Süper Ligi'nde Yüksekova Spor ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka esnasında FBTV'ye saldırı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle FBTV müsabakayı canlı olarak yayınlayamadığını duyurdu.
Ayrıca Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncularına birçok yabancı madde atılırken, teknik direktör Gökhan Bozkaya da kendisine isabet eden cisimler nedeniyle yerde kaldı.
FBTV'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Gökhan Bozkaya'nın kafasına isabet eden yabancı madde sonucu kanama oluştu." denildi.
Yaşanan olaylara güvenlik güçleri engel olmak istedi.
“SALDIRI NEDENİYLE CANLI YAYIN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMEKTEDİR”
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçe arsaVev kadın futbol takımımızın Kadınlar Süper Ligi'nde Yüksekova Spor ile Şemdinli İlçe Stadı'nda, şu sıralarda oynadığı maçın yayını, canlı yayın aracımız ve ekipmanlarımıza yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilememektedir.”
Karşılaşmanın ardından ise "Kadın Futbol Takımımız, Kadınlar Süper Ligi’nde Yüksekova Spor ile Şemdinli İlçe Stadyumu’nda oynadığı ancak canlı yayın aracımız ve ekipmanlarımıza yapılan saldırı nedeniyle canlı yayınlayamadığımız maçı 1-0 kazandı." ifadelerinin yer aldığı açıklama yapıldı.
ŞANSAL: “İNŞALLAH BURDAN SAĞ SALİM ÇIKARIZ”
Fenerbahçe Yöneticisi Ufuk Şansal ise olaya dair, "İnşallah buradan sağ salim çıkarız. Başımıza bir şey gelmeden havalimanına kadar gidebiliriz. Tribünlerden Gökhan Hocamızın başına sert bir cisim atılması sonucu 5 dakika yerde kaldı. Tribünlerden sataşmalar devam ediyor. Biz İstanbul'da onları çok güzel ağırlamıştık. Maç sonunda neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yolda başımıza neler gelecek bilmiyoruz." şeklinde konuştu.