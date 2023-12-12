FC Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında FC Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. FC Lugano maçı hazırlıkları devam ederken, müsabakaya dair bilgiler de futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, FC Lugano-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



FC Lugano-Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.



Bu heyecan dolu müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.



SON AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇINDAN NOTLAR



UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı.



Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.



O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.



Beşiktaş'a, 36 yıl sonra Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyeti yaşatan takım Club Brugge oldu. Bu mağlubiyet ayrıca İnönü Stadı yıkıldıktan sonra inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.