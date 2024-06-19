FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FC Lugano hakkında bilgiler

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FC Lugano hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı?



FC LUGANO NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?



Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.



1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu.



2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.



LUGANO KULÜBÜNÜN TARİHÇESİ



Kulüp ilk Avrupa Kupası maçına 1968-69 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda çıktı. O sezon ilk turda eşleştiği Barcelona takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



1971-72 sezonunda Uefa Kupasında 1. Turda eşleştiği Legia Varşova takımına 3-1 ve 0-0 sonuçları ile elendi.



1993-94 sezonunda Kupa Galipleri Kupası Ön Eleme Turunda Neman Grodno takımını evinde 5-0 yenerek Avrupa Kupalarında ilk galibiyetini elde etti. Deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlamayı başardı. Sonraki turda eşleştiği Real Madrid'e evinde 3-1 deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



1995-96 sezonunda Uefa Kupasında Jeunesse Esch takımını 4-0 ve 0-0 skorları ile elemeyi başardı. Sonraki turda İnter karşısında büyük bir sürprize imza attı. Evinde İnter ile 1-1 beraber kalan Lugano deplasmanda 1-0 kazanarak rakibini elemeyi başardı. Sonraki turda eşleştiği Slavia Prag'a evinde 2-1 ve deplasmanda 1-0 yenilerek kupaya veda etti.



2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda eşleştiği Shakhtar Donetsk'ı evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



2002-03 sezonunda Uefa Kupası'nda eşleştiği FK Ventspils takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



2017-18 sezonunda doğrudan Uefa Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarında Hapoel Be'er Şeva, Viktoria Plzeň ve Steaua Bükreş ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile toplamda 9 puanla 3. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına veda etti.



2019-20 sezonunda Uefa Avrupa Ligi Gruplarına doğrudan katıldı. Gruplarda Dynamo Kiev, Kopenhag ve Malmö ile eşleşti. Grubu 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile toplamda 3 puanla sonuncu sırada bitirerek elendi.



2022-23 sezonunda Uefa Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turunda eşleştiği Hapoel Be'er Şeva takımına evinde 2-0 ve deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.



2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.