FC Nordsjælland-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi

Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Ludogorets'a karşı 2-0 mağlup olmuştu. Ludogorets puanı 6'ya yükseltirken, Fenerbahçe 9 puanla liderliğini sürdürdü. İşte, FC Nordsjælland-Fenerbahçe maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.



TSİ 23.00'da başlayacak maç, Exxen'de naklen yayınlanacak.



SON MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de kaybetti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip yarı sahada etkili olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, ani gelişen atakla 18. dakikada Piotrowski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.



İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.



Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets'e 2-0 yenildi.



Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Nordsjaelland, puanını 7'ye yükseltirken, Spartak Trnava ilk puanını aldı.