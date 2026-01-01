"Feda"dan vedaya, Necip Uysal! Bir devir kapanıyor

Futbola ağabeyinin teşvikiyle Bayrampaşa Yeniyolspor'da başlayan Necip Uysal, Beşiktaş'ta "Özkaynak" düzenine girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Siyah-beyazlı camiadaki 22. yılını geçiren Necip Uysal, 466 karşılaşmaya çıktı, 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Necip, kulübün en zor zamanlarından birini yaşadığı 2012-2013'teki "Feda sezonu"nun da önemli aktörlerinden biri olduğu Beşiktaş'ta "Feda"dan vedaya uzanan bir kariyere imza attı.

Necip Uysal, birkaç gün önce duygusal bir şekilde yaptığı veda açıklamasında, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim." ifadelerini dile getirdi.

SİYAH-BEYAZLI RENKLERLE TANIŞMASI

Necip Uysal, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı dönemde 2008 yılında ilk kez A takıma çıktı.

Siyah-beyazlı takımın eski kaptanı, daha sonra Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğe getirilmesiyle PAF (Profesyonelliğe Aday Futbolcular) takıma gönderildi.

Yine Mustafa Denizli döneminde 24 Ekim 2009'da sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayı 16 yılı aşkın bir süredir giyen Necip Uysal, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK MAÇI

Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla ilk maçına 24 Ekim 2009'da çıktı.

O dönem teknik direktör Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Beşiktaş, Süper Lig'de Eskişehirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın eski kaptanı, mücadelede 89. dakikada Nihat Kahveci'nin yerine oyuna dahil olurken siyah-beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrıldı.

8 KUPA KAZANDI

Siyah-beyazlı takımın eski kaptanı, Beşiktaş kariyerinde 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.

TEKNİK DİREKTÖRLER VAZGEÇMEDİ

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu.

Necip Uysal, Beşiktaş'taki kariyerinde bugüne kadar 18 farklı teknik adamla çalıştı.

2008 yılında Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk kez A takıma çağrılan Necip, sırasıyla Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer idaresinde forma giydi.

Siyah-beyazlı futbolcu, son olarak ikinci döneminde yeniden Sergen Yalçın idaresinde görev yaptı.

ALTI BAŞKANLA ÇALIŞTI

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde bugüne dek 6 başkan gördü.

Siyah-beyazlı formayı giydiği süreçte kulübün yaşadığı kaoslu süreçleri en yakından bilen oyunculardan olan 34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı başkanla çalıştı.

Deneyimli oyuncu, sırasıyla Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yönetimlerinde siyah-beyazlı formayı giydi.

SAKATLIĞI, BEŞİKTAŞ KARİYERİNİ ZORA SOKTU

Necip Uysal, Beşiktaş'ta geçen sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalardan uzun süre ayrı kaldı.

Antrenmanda ön çapraz bağ yaralanması yaşayan deneyimli futbolcu, ameliyat edildikten sonra 8 ay forma giyemedi.

Bu sakatlığın ardından eski formuna kavuşamayan Necip, son iki sezonda 6 maçta yalnızca 146 dakika süre aldı.

466 MAÇA ÇIKTI

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde tüm kulvarlarda bugüne kadar 466 maçta forma giydi.

Siyah-beyazlı formayla stoper, sağ ve sol bek ile orta saha gibi birçok pozisyonda görev yapan Necip, söz konusu müsabakalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

MİLLİ FORMAYI BİR KEZ TERLETTİ

Necip Uysal, siyah-beyazlı takımdaki kariyeri boyunca A Mili Futbol Takımı'nın formasını ise 1 kez terletti.

Deneyimli futbolcu, 3 Mart 2010'da Honduras ile oynanan özel maçta oyuna sonradan dahil olarak ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

AVRUPA'DA EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM

Necip Uysal, Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok forma giyen siyah-beyazlı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 76 maça çıktı. Necip, elemeler dahil UEFA Avrupa Ligi'nde 56, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 olmak üzere 76 maçta forma giydi.

İbrahim Üzülmez 63 maçla ikinci, Oğuzhan Özyakup ise 53 karşılaşmayla üçüncü sırada kendine yer buldu.