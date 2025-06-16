Federasyon açıkladı: Grekoromen Güreş Milli Takımı, İran'dan yurda döndü

Türkiye Güreş Federasyonu, İran'da düzenlenen uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, bölgede yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa yurdumuza Van sınır kapısından güvenli bir şekilde giriş yaptıklarını açıkladı.



Federasyondan 'Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran’dan yurda döndü' başlığıyla yapılan yazılı açıklama şöyle;



"9-14 Haziran 2025 tarihleri arasında İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen İran’da düzenlenen uluslararası Tahti Turnuvası’na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran’da yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül’ün girişimleri Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın destekleriyle Tahran Büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araç ile birlikte yurdumuza Van sınır kapısından güvenli bir şekilde girmişlerdir. Sporcularımızın güvenliği başta olmak üzere, tüm ulaşım ve koordinasyon sürecinde sağlanan katkılar için Sayın Bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız."