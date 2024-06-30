Federasyon Başkanı Gravina açıkladı: İtalya'da Spalletti göreve devam edecek mi?

İtalya, EURO 2024 son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu mağlubiyetin ardından gök mavililerin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Konuyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina deneyimli çalıştırıcıya güvendiğini, göreve devam edeceğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Saklayacak bir şeyimiz yok ama sorumluluk almaya devam etmeliyiz. Dün koçla uzun bir sohbet gerçekleştirdik ve sekiz-dokuz ay sonra çok yıllı bir projeden vazgeçerek sorunları çözmenin düşünülemeyeceğini düşünüyorum"

Projemizin merkezinde dokuz ila 10 aydır burada olan ve her zaman tüm oyunculara sahip olamayan bir koç var. Güvenimizin işe yaraması gerekiyor çünkü 60 gün sonra yeni bir mücadele başlayacak.

Spalletti'ye güveniyoruz, 60 gün sonra yeni bir mücadele başlıyor ve bir Cristiano Ronaldo, Messi ya da Mbappe'nin aniden İtalya'da ortaya çıkmasını umamayız. Ülkemizdeki yeteneklere değer vermeliyiz, tüm genç takımlarımız turnuvaların final aşamalarına katılmaya hak kazandı."