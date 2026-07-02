Federasyon resmen duyurdu, İsrail'in açtığı ateş futbolcuyu öldürdü
02.07.2026 09:08
Filistin Milli Takımı ve Filistin taraftarı.
Filistinli kalecinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin Al-Qarara kasabasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.
Açıklamada ayrıca Al-Ashqar'ın henüz beş aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği belirtildi.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar