Federasyon resmen duyurdu, İsrail'in açtığı ateş futbolcuyu öldürdü

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin Al-Qarara kasabasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

Açıklamada ayrıca Al-Ashqar'ın henüz beş aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği belirtildi.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.