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Federasyon resmen duyurdu, İsrail'in açtığı ateş futbolcuyu öldürdü

02.07.2026 09:08

Federasyon resmen duyurdu, İsrail'in açtığı ateş futbolcuyu öldürdü
Anadolu Ajansı

Filistin Milli Takımı ve Filistin taraftarı.

Batuhan Durmuş
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Filistinli kalecinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı. 

 

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin Al-Qarara kasabasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." denildi.

 

Açıklamada ayrıca Al-Ashqar'ın henüz beş aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği belirtildi.

 

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar