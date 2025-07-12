Felipe Augusto, Trabzon'a indi
Trabzonspor’un Belçika ekibi Cercle Brugge’den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, şehre iniş yaptı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Belçika temsilcisi Cercle Brugge’den kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvet Felipe Augusto, Trabzon Havalimanı’na indi.
Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak.
Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League’de forma giyen Augusto, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Yeni transferin Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampında yer alması planlanıyor.
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