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Felipe Augusto, Trabzonspor için geliyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Cercle Brugge'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.

Felipe Augusto, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da forma giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre; 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 11 Temmuz Cuma günü Trabzon'da olması bekleniyor. 

Bordo mavili ekip Paul Onuachu ve Wagner Pina transferlerinin ardından üçüncü imzasını attırmış olacak. 

KARİYERİ

Kariyerinde 118 maça çıkan genç futbolcu, 20 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı. 

Futbola ülkesinde Corinthians altyapısında başlayan Augusto, son olarak Bekçika'da Cercle forması giyiyordu. 

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