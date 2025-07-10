Felipe Augusto, Trabzonspor için geliyor
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Cercle Brugge'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da forma giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.
Yerel basında yer alan haberlere göre; 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 11 Temmuz Cuma günü Trabzon'da olması bekleniyor.
Bordo mavili ekip Paul Onuachu ve Wagner Pina transferlerinin ardından üçüncü imzasını attırmış olacak.
KARİYERİ
Kariyerinde 118 maça çıkan genç futbolcu, 20 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
Futbola ülkesinde Corinthians altyapısında başlayan Augusto, son olarak Bekçika'da Cercle forması giyiyordu.
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