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Felipe Melo'dan 40 yaşında yeni sözleşme

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo, 40 yaşında Fluminense ile sözleşmesini yeniledi.

Felipe Melo'dan 40 yaşında yeni sözleşme

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Fluminense, 'nun sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2022 yılından beri Fluminense'de oynayan 40 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.

Bir dönem 'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı.

Felipe Melo'dan 40 yaşında yeni sözleşme - 1
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