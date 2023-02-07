Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların gönlünde yer kazanan Brezilyalı Felipe Melo da Türkiye'deki deprem felaketine kayıtsız kalmadı.



Melo, Türkiye oynadığı dönemde rekabet içinde olduğu Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşıma destek verdi.



Demirel, yıkımda en çok etkilenen şehir olan Hatay için gözyaşları içinde destek çağrısında bulunmuştu.



MELO'DAN PAYLAŞIM

DEMİREL'DEN DEPREM BÖLGESİ İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI