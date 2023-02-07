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Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, kendi döneminde derbide karşılaştığı Volkan Demirel hakkında yapılan bir paylaşım üzerinden rakibine destek verdi.

Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek

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Bir dönem forması giyen ve taraftarların gönlünde yer kazanan Brezilyalı da Türkiye'deki deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Melo, Türkiye oynadığı dönemde rekabet içinde olduğu Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel hakkında yapılan paylaşıma destek verdi.

Demirel, yıkımda en çok etkilenen şehir olan Hatay için gözyaşları içinde destek çağrısında bulunmuştu.

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