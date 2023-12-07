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Felipe Melo'nun oğlu Davi, Fluminense ile sözleşme imzaladı

Fluminense, Felipe Melo'nun oğlu Davi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Böylelikle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Melo oğlu ile birlikte aynı takımda oynayabilecek.

Felipe Melo'nun oğlu Davi, Fluminense ile sözleşme imzaladı

Brezilya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Fluminense, savunma oyuncusu 'nun oğlu Davi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Davi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Brezilya ekibiyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Felipe Melo, şans bulmaları halinde oğluyla aynı takımda oynayabilecek.

Kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Melo, tüm kulvarlarda 154 maça çıktı ve 18 gol attı.

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