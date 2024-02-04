Fellaini emekli olduğunu açıkladı

İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formaları giyen Fellaini kariyerini noktaladı.

Son olarak Çin'in Shandond Taishan takımında dört yıllık sözleşmesini tamamlayan Fellaini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 18 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını söyledi.

Belçika milli takımıyla 87 maça çıkan orta saha, 2013 yılında Manchester United'a katılmadan önce Everton ile 6 yıl geçirdi.

EVERTON KARİYERİ

Merseyside ekibinde 177 maça çıktı ve 33 gol atıp 26 asistlik performans sergiledi

MANCHESTER KARİYERİ

Manchester ekibinde de 177 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 12 asistlik katkı sağladı.

Fellaini Instagram'da "Bu yazıyı 18 yıllık bir kariyerin ardından profesyonel futboldan emekli olduğumu duyurmak için yazıyorum. Ne inanılmaz bir yolculuktu! Sevdiğim sporu en üst düzeyde oynadığım için çok minnettarım." ifadelerini kullandı.



Fellaini United'da geçirdiği süre boyunca FA Cup ve Avrupa Ligi'ni kazandı ve Belçika'nın 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmesine yardımcı oldu.

JOSE MOURINHO'DAN PAYLAŞIM

Manchester United'ta Fellaini'ye hocalık yapan Mourinho, Instagram paylaşımında futbolcuya iyi dileklerini iletti.

Portekizli çalıştırıcı "Bana verebileceği her şeyi veren futbolcuyu unutmadım. Her zaman benim adamımdın ve öyle kalacaksın. Kariyerin için tebrikler ve şimdi çok acı çeken ayak bileklerini dinlendirebilirsin." ifadelerini kullandı.