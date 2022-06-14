Fenerbaçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir, kaç yaşında? (Lincoln Henrique'nin özellikleri neler ve hangi takımlarda oynadı?)

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle beraber ilk transferini gerçekleştirdi. Jesus'un ilk talebi Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique oldu. Fenerbahçe'nin, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yle 4 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

LİNCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan yıldız oyuncu, 7 Kasım 1998'de Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Henrique futbola Gremio altyapısında başladı. 2017 yılına kadar Gremio'nun çeşitli takımlarında forma giyen Henrique toplam 27 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Henrique, 28 Kasım 2014'de ise Brezilya U-17 Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. U-17 milli takımıyla çıktığı 8 maçta ise 3 gol ve 2 asist yaptı.

2017/18 sezonunda kiralık olarak takımdan ayrılma kararı alan Lincoln, Rizespor formasıyla Türkiye'ye geldi. Türkiye'de 20 maça Lincoln Henrique, Rizespor'a 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Rizespor o sezon Süper Lig'e yükseldi.

Ardından tekrar ülkesine dönen Lincoln kısa süre America Minerio ve Gremio formaları giydi. 2019 yılında tekrardan ülkesinin dışına çıkarak Portekiz'e gitti. Henrique, Portekiz ekibi Santa Clara'ya imza attı. 2019-2020 yılında toplam 33 maça çıkan Henrique takımına 1 gol, 7 asistlik katkıda bulundu. 2020/21'de 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan yıldız oyuncu, 2021/22 sezonunda ise çıktığı 44 maçta 7 gol, 10 asistle skor katkısı verdi.

Asıl mevkisi 10 numara olan Brezilyalı oyuncu bu mevkide çıktığı 97 maçta oynadığı takımlara 9 gol ve 23 asistlik katkı verdi. Henrique kariyerinde 10 maça merkez orta saha, 3 maça sol kanat, 3 maça sol kanat ve 1 maça forvet arkası olarak başladı.

Henrique'nin 2020-2021 sezonunda yaşadığı kas yaralanması dışında önemli bir sakatlığı bulunmuyor. Ayrıca Henrique'nin kariyerinde 3 kırmızı kartı bulunuyor.

''ARDA GÜLER NEYSE LINCOLN DE OYDU''

Sabah Gazetesi'nde soruları yanıtlayan Hikmet Karaman, Lincoln Henrique hakkında açıklama yaptı. Karaman, ''Duran toplarda çok iyidir. Klasik 10 numaralardan farklıdır. Sol kenarda, sol içte hatta üçlü oynayabilir. İnce pasları mükemmeldir. Kendisiyle takipleşip, konuşuyoruz. En son bana 'Hocam çok daha güçlendim ve geliştim. Büyük bir takım olursa Türkiye'ye dönebilirim.' demişti. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu'' ifadelerini kullandı.