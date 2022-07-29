Fenerbahç'den sakatlık geçiren futbolcuları hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcularının durumu hakkında açıklama yaptı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maçta sakatlık geçiren futbolcuların Acıbadem Altunizade Hastanesinde kontrollerden geçirildiği belirtilerek, "Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.