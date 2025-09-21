Fenerbahçe, 10 kişi kalan Kasımpaşa'ya takıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftaısnda Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertliler, 3. dakikada Marco Asensio ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 64. dakikada Haris Hajradinovic'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.



Ev sahibi ekipte Cafu, 45. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorla birlikte üst üste ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, 12 puanla 3. sırada yer buldu. Üst üste ikinci kez sahadan eşitlikle ayrılan Kasımpaşa ise 5 puanla 12. basamakta yer aldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Rizespor deplasmanına çıkacak.