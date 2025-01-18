Fenerbahçe 13 sayıdan maçı çevirdi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 13 sayı geriden gelerek kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler Zalgiris Kaunas'ı 98-86 yendi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 98-86 mağlup etti.
Zalgiris 3 çeyrek boyunca üstünlüğü elinde tutmayı başardı. Litvanya temsilcisi farkı 13 sayıya kadar çıkardı.
Geriden gelmeyi başaran Fenerbahçe Beko 4. periyotta öne geçti.
Jasikevicius ekibi maçı 98-86 kazandı.
Nigel Hayes Davis 21, Marko Guduric 20 sayı attı.
GALİBİYET SAYISINI 14'E ÇIKARDI
Üst üste 4. rakibini de yenen Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 14'e çıkardı.
Sarı lacivertliler Euroleague'de sıradaki maçında Olimpiakos'a konuk olacak.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)
Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Guduric 20, Hayes-Davis 21, Colson 7, Birch 2, Hall 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, McCollum 6, Tarık Biberovic 15, Pierre
Zalgiris: Francisco 16, Butkevicius 4, Giedraitis 7, Brazdeikis 12, Birutis, Smailagic, Walker 9, Lekavicius, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Sirvydis, Ulanovas 6
1. Periyot: 17-20
Devre: 34-47
3. Periyot: 62-68
Beş faulle çıkan: 38.05 Smailagic (Zalgiris)
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