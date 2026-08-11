Fenerbahçe 17 yıllık özlemi bitirmek istiyor. Strum Graz maçı muhtemel 11'i
11.08.2026 10:56
Fenerbahçe iki turu da geçerse, adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertliler, 2-0'ın rövanşında Strum Graz'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Strum Graz'ı 2-0 yenen sarı lacivertliler, saat 21:30'daki rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Deplasmana avantajla giden sarı lacivertlilerde Oosterwolde sakatığı, Musaba ve Ederson ise sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı.
17 YILLIK ÖZLEM
Bu gece turu geçen taraf, play-off'ta Lyon - Sıparta Pırag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe iki turu da geçerse, adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca