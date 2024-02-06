Fenerbahçe 3 eksikle Gaziantep FK karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe ve Gaziantep kupada çeyrek final için karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 ile geçti.
3 EKSİK VAR
Tedavisi süren Fred'in yanı sıra çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Becao forma giyemeyecek. Osayi-Samuel ise Afrika Kupası için milli takımda.
Kupaya 3. turdan dahil olan Gaziantep FK, sırasıyla Efeler 09, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Kalyon Stadyumu'nda 7 Şubat saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
İrfan Can
Mert-Serdar-Bonucci-Oosterwolde
Krunic-Zajc
İrfan Can-M.Hakan-King
Batshuayi
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