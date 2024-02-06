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Fenerbahçe 3 eksikle Gaziantep FK karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe 3 eksikle Gaziantep FK karşısında: Muhtemel 11

ve kupada çeyrek final için karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, 'nın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 ile geçti.

3 EKSİK VAR

Tedavisi süren Fred'in yanı sıra çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Becao forma giyemeyecek. Osayi-Samuel ise Afrika Kupası için milli takımda.

Kupaya 3. turdan dahil olan Gaziantep FK, sırasıyla Efeler 09, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Kalyon Stadyumu'nda 7 Şubat saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

İrfan Can

Mert-Serdar-Bonucci-Oosterwolde

Krunic-Zajc

İrfan Can-M.Hakan-King

Batshuayi

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