Fenerbahçe 3 eksikle Gaziantep FK karşısında: Muhtemel 11

Fenerbahçe ve Gaziantep kupada çeyrek final için karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de 13 maçtır kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 ile geçti.



3 EKSİK VAR



Tedavisi süren Fred'in yanı sıra çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Becao forma giyemeyecek. Osayi-Samuel ise Afrika Kupası için milli takımda.



Kupaya 3. turdan dahil olan Gaziantep FK, sırasıyla Efeler 09, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.



Kalyon Stadyumu'nda 7 Şubat saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



İrfan Can



Mert-Serdar-Bonucci-Oosterwolde



Krunic-Zajc



İrfan Can-M.Hakan-King



Batshuayi

