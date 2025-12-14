Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı. Talisca duble yaptı, sakatlıklar yaşandı

14.12.2025 21:46

Son Güncelleme: 15.12.2025 22:04

Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı. Talisca duble yaptı, sakatlıklar yaşandı
IHA

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 4-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi. İki isim sakatlık yaşadı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe,  16. haftada Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı. Fenerbahçe'de sakatlanan Brown ve Duran oyuna devam edemedi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetti. Fenerbahçe'nin golleri Talisca (2), Mert ve Asensio'dan geldi.

2. SIRAYA YÜKSELDİLER

Fenerbahçe bu skorla puanını 36 yaptı ve Trabzonspor'un Beşiktaş'a puan kaybetmesi sonrası 2. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 35 puanla 3. sırada kaldı.
 

Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları, Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene de milli takımlarında oldukları için forma giyemedi.   

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

 

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu.

 

İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 4 - KONYASPOR 0

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

7' Anderson Talisca, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır'ı geçemedi

29' Fenerbahçei penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Talisca takımını öne geçirdi: 1-0

30' Mert Müldür'ün golüyle skor 2-0 oldu

34' Fred sarı kart gördü

37' Talisca kendisinin 2. takımının 3. golünü attı: 3-0

41' Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart çıktı

İKİNCİ DEVRE

55' Fenerbahçe'de Brown sakatlandı. Fenerbahçe'de Brown'ın yerine Levent oyunda

67' Fenerbahçe'de sakatlanan Duran ile Fred'in yerine İsmail Yüksek ve Szymanski dahil oldu

78' Sarı lacivertlilerde Kerem ile Alvarez'in yerine Oğuz ve Bartuğ oyuna girdi

86' Asensio'nun golüyle fark 4'e yükseldi

90' Maç sona erdi

IHA

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, seromoniye çıktı

İLK 11'LER
 

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Fred, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

 

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

IHA