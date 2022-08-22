Fenerbahçe 323 gün sonra lider (Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3 haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri 20. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada Enner Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83. dakikada Ezgjan Alioski'den geldi.



Konuk ekibin gollerini ise 56. dakikada Younes Belhanda ve 66. dakikada Artem Dzyuba kaydetti.

Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitsky 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.