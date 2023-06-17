Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tescilledi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuşma yaptı.



"HER ALANDA 5 YILDIZLI ARMAYI KULLANACAĞIZ"



Fenerbahçe'nin 5 yıldız arma kullanımını tescillediklerini belirten Kızılhan "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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