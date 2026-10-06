Fenerbahçe 8 maçlık yoğun maratona giriyor. Galatasaray derbisi de var

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , 9 Kasım'daki milli araya kadar 8 maça çıkacak.



Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren ve Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle özel müsabakada karşılaşan Fenerbahçe, yoğun fikstüre giriyor.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yla Birmingham'da karşı karşıya gelecek.



Üst üste 2 dış saha mücadelesinin ardından Süper Lig'de taraftarıyla buluşacak sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



17 Ekim'de oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Fenerbahçe, 20 Ekim'de sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak.

9. HAFTADA GALATASARAY DEPLASMANINDA



10 Ekim ile 20 Ekim arasında 2 Süper Lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak Fenerbahçe, 6 gün maç yapmayacak.



Sarı-lacivertli ekip, ligin 9. haftasında 26 Ekim'deki derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray derbisinin ardından 31 Ekim'de sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, bu maçtan 4 gün sonra İngiliz ekibi Liverpool'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, bir sonraki milli araya 8 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK müsabakasıyla girecek.

3 KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK



Bir aylık süreçte 5 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini İstanbul'da oynayacak.



Avrupa mücadelesinde Aston Villa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertli ekip; Slavia Prag ve Liverpool ile sahasında karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Arca Çorum FK mücadeleleri için İstanbul dışına çıkacak Fenerbahçe, bir diğer deplasman müsabakasında ise Galatasaray'la karşılaşacak.



İsmail Kartal'ın öğrencileri Corendon Alanyaspor ve Göztepe mücadelelerini ise Chobani Stadı'nda oynayacak.